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Курс долара впав до мінімуму за 9,5 місяців

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,34 гривень за долар. Курс на менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлений на такому рівні: 27,34 гривень за 1 долар (-0,0049 грн). При цьому курс долара на 3 червня становить 27,3449 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 9,5 місяців. Нижче курс був тільки 20 серпня 2020 року - 27,316 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 3 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,34 гривень за долар, курс в покупці до 27,32 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 33,32 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

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