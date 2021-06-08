Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців

Офіційний курс гривні до долара на 8 червня встановлений на рівні 27,19 гривень за долар. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,11 гривень за долар.

Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1923 гривень за 1 долар (-0,0991 грн). При цьому курс долара на 7 червня становить 27,2914 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 7 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,21 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 33,08 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.