Курс долара впав на міжбанку до рівня 27,50 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 18 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,5 гривень за долар, курс в покупці до 27,50 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 32,53 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,4850 - 27,5050 грн/долар, євро 33,5152 - 33,5395 грн/євро, російський рубль 0,3728-0,3732 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 18 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,55 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 травня встановлено на такому рівні: 27,555 гривень за 1 долар (-0,0592 грн). При цьому курс долара на 17 травня становить 27,6142 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8,5 місяців. Нижче курс був тільки 31 серпня 2020 року - 27,4759 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.