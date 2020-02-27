Курс долара впав на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 27 лютого 2020 року знизився на 9 копійок до 24,52 гривень за долар, курс купівлі до 24,50 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 26,90 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,5000 - 24,5200 грн/долар, євро 26,8912 - 26,9082 грн/євро, російський рубль 0,3705 - 0,3709 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5000 24,5200 EUR/UAH 26,8912 26,9082 RUB/UAH 0,3705 0,3709

Нагадаємо, 26 лютого 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5900 - 24,6100 грн/долар, євро 26,7046 - 26,7294 грн/євро, російський рубль 0,3769 - 0,3775 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 27 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 24,63 гривень за долар, курс євро виріс на 8 копійок до 26,89 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,41 (24,43 - 26 лютого), продажу - 24,63 (24,66 - 26 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,54 (26,48 - 26 лютого), продажу - 26,89 (26,81 - 26 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,48 - 26 лютого), продажу 3,82 (3,83 - 26 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 28 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,56 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 лютого встановлено на такому рівні: 24,5610 гривень за 1 долар (-0,0880 грн). При цьому курс долара на 27 лютого становить 24,6490 гривень за 1 долар.