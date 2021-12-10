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Курс долара впав до 27 гривень

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 16:10
Курс долара впав до 27 гривень Фото: курс долара знизився на 8 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 грудня встановлено на такому рівні: 27,0241 гривень за 1 долар (-0,0772 грн). При цьому курс долара на 10 грудня становить: 27,1013 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до 27 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль після зростання протягом трьох тижнів.

Курс долара впав до 27 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,05 гривень за долар, курс в покупці до 27,03 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 30,55 гривень за євро.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2021 році - 27,32 грн/долар.

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