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Курс долара стабілізувався на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 14 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,32 гривень за долар, курс в покупці - 27,30 гривень за долар. Курс євро у продажу не змінився 32,29 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,3000 - 27,3200 грн/долар, євро 32,2686 - 32,2922 грн/євро, російський рубль 0,3685-0,3689 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 13 липня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,3000 - 27,3200 грн/долар, євро 32,2740 - 32,2949 грн/євро, російський рубль 0,3680 - 0,3684 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара знижується після зростання напередодні. Офіційний курс гривні до долара на 15 Липня встановлено на такому рівні: 27,3047 гривень за 1 долар (-0,0169 грн). При цьому курс долара на 14 липня становить 27,3216 гривень за 1 долар.

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