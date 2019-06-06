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Курс долара стабілізувався на міжбанку

Новини » Фінанси    06.06.2019 - 10:50
Курс долара стабілізувався на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 1 копійку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 6 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 26,92 грн/долар, курс купівлі до 26,88 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 13 копійок до 30,21 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,8800 26,9200 грн/долар, євро 30,1751 - 30,2150 грн/євро, російський рубль 0,4118 - 0,4128 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,8800    26,9200

EUR/UAH     30,1751    30,2150

RUB/UAH     0,4118      0,4128

Курс долара стабілізувався на міжбанку

Нагадаємо, 5 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8850 - 26,9150 грн/долар, євро 30,3128 - 30,3439 грн/євро, російський рубль 0,4131 - 0,4137 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 грн/долар, що на 27 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 червня встановлено на такому рівні: 2693,0098 гривень за 100 доларів (-27,6836 гривень).

Курс долара на міжбанку впав нижче рівня 27 грн НБУ опустив офіційний курс долара нижче 27 грн
Теми: Курс долара
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