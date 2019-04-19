Курс долара стабілізувався на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 19 квітня 2019 року знизився на 1 копійку до 26,85 грн/долар, курс купівлі до 26,81 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 30,19 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 26,8100 - 26,8500 грн/долар, євро 30,1505 - 30,1928 грн/євро, російський рубль 0,4191 - 0,4200 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8100 26,8500

EUR/UAH 30,1505 30,1928

RUB/UAH 0,4191 0,4200

Нагадаємо, 18 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8350 - 26,8600 грн/долар, євро 30,1840 - 30,2094 грн/євро, російський рубль 0,4194 - 0,4203 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,85 грн/долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 квітня встановлено на такому рівні: 2685,397 гривень за 100 доларів (+1,6315 гривень).