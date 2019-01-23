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Курс долара трохи зріс на міжбанку

Новини » Фінанси    23.01.2019 - 18:03
Курс долара трохи зріс на міжбанку
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар виріс на 3 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 23 січня 2019 року виріс на 3 копійки до 27,83 грн/долар, курс купівлі до 27,78 грн/долар. Курс євро виріс на 7 копійок до 31,63 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7800 - 27,8300 грн/долар, євро 31,5775 - 31,6315 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4202 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7800     27,8300

EUR/UAH     31,5775     31,6315

RUB/UAH     0,4192       0,4202

Курс долара трохи зріс на міжбанку

Нагадаємо, 22 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,8000 грн/долар, євро 31,5214 - 31,5641 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4184 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 23 січня склало 27,66 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,6684 гривень за долар, що на 25 копійок нижче, ніж встановлений 22 січня (27,9126 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 січня встановлено на такому рівні: 2770,3713 гривень за 100 доларів (-19,2125 гривень).

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Теми: Курс долара
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