Курс долара на міжбанку стабільний

Курс долара на міжбанку у продажу 12 червня 2019 року виріс на 1 копійку до 26,50 грн/долар, курс купівлі до 26,46 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 29,97 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4600 - 26,5000 грн/долар, євро 29,9368 - 29,9794 грн/євро, російський рубль 0,4088 - 0,4097 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4600 26,5000

EUR/UAH 29,9368 29,9794

RUB/UAH 0,4088 0,4097

Нагадаємо, 11 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4600 - 26,4900 грн/долар, євро 29,9368 - 29,9707 грн/євро, російський рубль 0,4100 - 0,4107 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,40 грн/долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 червня встановлено на такому рівні: 2640,1893 гривень за 100 доларів (+10,2943 гривень).