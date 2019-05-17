Курс долара на міжбанку стабільний

Курс долара на міжбанку у продажу 17 травня 2019 року не змінився - 26,37 грн/долар, курс купівлі до 26,34 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 29,46 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3400 - 26,3700 грн/долар, євро 29,4296 - 29,4605 грн/євро, російський рубль 0,4071 - 0,4078 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3400 26,3700

EUR/UAH 29,4296 29,4605

RUB/UAH 0,4071 0,4078

Нагадаємо, 16 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3550 - 26,3750 грн/долар, євро 29,4807 - 29,5030 грн/євро, російський рубль 0,4084 - 0,4089 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,36 грн/долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 травня встановлено на такому рівні: 2636,8202 гривень за 100 доларів (+2,5289 гривень).