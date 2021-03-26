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Курс долара знизився після триденного зростання

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 16:32
Курс долара знизився після триденного зростання Фото: курс долара знижується після триденного зростання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 29 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс знизився менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 березня встановлено на такому рівні: 27,9679 гривень за 1 долар (-0,0019 грн). При цьому курс долара на 26 березня становить: 27,9698 гривень за 1 долар.

Курс долара знизився після триденного зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом трьох днів поспіль.

Курс долара знизився після триденного зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 26 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,00 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс 29,50 гривень за долар. Таких значень курс досягне в кінці 2021 року.

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