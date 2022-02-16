Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 16 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 28,17 гривень за долар, курс в покупці до 28,15 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 32,00 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,1500 - 28,1700 грн/долар, євро 31,9981 - 32,0095 грн/євро, російський рубль 0,3741-0,3742 грн/рубль.
Нагадаємо, 15 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2100 - 28,2300 грн/долар, євро 31,9450 - 31,9648 грн/євро, російський рубль 0,3719 - 0,3724 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,09 гривень за долар. Курс впав на 15 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.