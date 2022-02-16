Курс долара впав ще на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,09 гривень за долар. Курс впав на 15 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 17 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 28,0943 гривень за 1 долар (-0,1481 грн). При цьому курс долара на 16 лютого становить: 28,2424 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні падає другий день поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)