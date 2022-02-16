Курс долара впав ще на 15 копійок
Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,09 гривень за долар. Курс впав на 15 копійок порівняно з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 17 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 28,0943 гривень за 1 долар (-0,1481 грн). При цьому курс долара на 16 лютого становить: 28,2424 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс долара до гривні падає другий день поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 13 копійок до 28,10 гривень за долар, курс в покупці до 28,08 гривень за долар. Курс євро у продажу не змінився-31,96 гривень за євро.
Прогноз
За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.