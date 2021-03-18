Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 18 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередній сесії знизився на 2 копійки до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,01 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 17 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7150 - 27,7350 грн/долар, євро 33,0030 - 33,0240 грн/євро, російський рубль 0,3749 - 0,3753 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,6850 - 27,7100 грн/долар, євро 32,9977 - 33,0156 грн/євро, російський рубль 0,3732 - 0,3735 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 березня встановлено на такому рівні: 27,6828 гривень за 1 долар (-0,0150 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,6978 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання протягом двох днів.