Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 11 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27 ,62 гривень за долар, курс купівлі до 27,58 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 32,52 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,5800 - 27,6000 грн/долар, євро 32,4975 - 32,5210 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5800 27,6000 EUR/UAH 32,4975 32,5210 RUB/UAH 0,3773 0,3777

Зазначимо, 10 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6000 - 27,6200 грн/долар, євро 32,5321 - 32,5556 грн/євро, російський рубль 0,3755 - 0,3760 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 11 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,73 гривень за долар. Курс євро знизився на 12 копійок до 32,57 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,50 (27,50 - 10 серпня), продажу - 27,72 (27,73 - 10 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,09 (32,18 - 10 серпня), продажу - 32,57 (32,69 - 10 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,43 - 10 серпня), продажу 3,83 (3,83 - 10 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,59 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на такому рівні: 27,5982 гривень за 1 долар (-0,0025 грн). При цьому курс долара на 11 серпня становить 27,6007 гривень за 1 долар