ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Курс долара припинив зниження на міжбанку

Київ, Понеділок 10 серпня 2020 17:26
Курс долара припинив зниження на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар зупинився біля рівня 27,60 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 10 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,62 гривень за долар, курс купівлі - 27,60 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,55 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,6000 - 27,6200 грн/долар, євро 32,5321 - 32,5556 грн/євро, російський рубль 0,3755 - 0,3760 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,6000

27,6200

EUR/UAH

32,5321

32,5556

RUB/UAH

0,3755

0,3760

Курс долара припинив зниження на міжбанку

Відзначимо, 7 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6000 - 27,6200 грн/долар, євро 32,4907 - 32,5142 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3747 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,73 гривень за долар. Курс євро знизився на 14 копійок до 32,69 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,50 (27,53 - 7 серпня), продажу - 27,73 (27,75 - 7 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,18 (32,28 - 7 серпня), продажу - 32,69 (32,83 - 7 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,41 - 7 серпня), продажу 3,83 (3,84 - 7 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 серпня встановлено на такому рівні: 27,6007 гривень за 1 долар (-0,0479 грн). При цьому курс долара на 10 серпня становить 27,6486 гривень за 1 долар.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся