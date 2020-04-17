Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 17 квітня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,09 гривень за долар, курс купівлі до 27,06 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 29,49 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0600 - 27,0900 грн/долар, євро 29,4602 - 29,4901 грн/євро, російський рубль 0,3661 - 0,3669 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0600 27,0900 EUR/UAH 29,4602 29,4901 RUB/UAH 0,3661 0,3669

Нагадаємо, 16 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1100 - 27,1500 грн/долар, євро 29,4875 - 29,5283 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3661 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 17 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 27,38 гривень за долар, курс євро знизився на 17 копійок до 29,67 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,04 (27,13 - 16 квітня), продажу - 27,38 (27,49 - 16 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,07 (29,24 - 16 квітня), продажу - 29,67 (29,84 - 16 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,22 - 16 квітня), продажу 3,71 (3,71 - 16 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 21 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,07 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 квітня встановлено на такому рівні: 27,0774 гривень за 1 долар (-0,1248 грн). При цьому курс долара на 17 квітня становить 27,2022 гривень за 1 долар.