Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 13 лютого 2020 року знизився на 6 копійок до 24,46 гривень за долар, курс купівлі до 24,44 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 18 копійок до 26,55 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4600 грн/долар, євро 26,5296 - 26,5513 грн/євро, російський рубль 0,3850 - 0,3855 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4400 24,4600 EUR/UAH 26,5296 26,5513 RUB/UAH 0,3850 0,3855

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5000 - 24,5200 грн/долар, євро 26,7148 - 26,7347 грн/євро, російський рубль 0,3884 - 0,3889 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 13 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 24,59 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,80 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,39 (24,38 - 12 лютого), продажу - 24,59 (24,58 - 12 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,45 (26,50 - 12 лютого), продажу - 26,80 (26,87 - 12 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,53 - 12 лютого), продажу 3,90 (3,87 - 12 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 14 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,47 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 лютого встановлено на такому рівні: 24,4795 гривень за 1 долар (-0,0171 грн). При цьому курс долара на 13 лютого становить 24,4966 гривень за 1 долар.