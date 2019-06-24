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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    24.06.2019 - 17:05
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 1 копійку

Курс долара на міжбанку у продажу 24 червня 2019 року знизився на 1 копійку до 26,19 грн/долар, курс купівлі - 26,17 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 19 копійок до 29,81 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1700 - 26,1900 грн/долар, євро 29,7971 - 29,8173 грн/євро, російський рубль 0,4153 - 0,4158 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,1700      26,1900

EUR/UAH     29,7971      29,8173

RUB/UAH     0,4153        0,4158

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 21 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1850 - 26,2000 грн/долар, євро 29,5948 - 29,6262 грн/євро, російський рубль 0,4132 - 0,4142 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,19 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 червня встановлено на такому рівні: 2619,1201 гривень за 100 доларів (-10,946 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Долар знижується, євро росте на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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