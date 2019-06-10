Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 10 червня 2019 року знизився на 21 копійку до 26,32 грн/долар, курс купівлі до 26,30 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 28 копійок до 29,74 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3050 - 26,3250 грн/долар, євро 29,7325 - 29,7498 грн/євро, російський рубль 0,4062 - 0,4066 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3050 26,3250

EUR/UAH 29,7325 29,7498

RUB/UAH 0,4062 0,4066

Нагадаємо, 7 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,5000 - 26,5300 грн/долар, євро 29,9953 - 30,0266 грн/євро, російський рубль 0,4080 - 0,4086 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,37 грн/долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 червня встановлено на такому рівні: 2637,5022 гривень за 100 доларів (-22,0699 гривень).