Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 13 травня 2019 року знизився на 4 копійки до 26,15 грн/долар, курс купівлі до 26,12 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 29,43 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1200 - 26,1500 грн/долар, євро 29,4006 - 29,4318 грн/євро, російський рубль 0,3990 - 0,3996 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1200 26,1500

EUR/UAH 29,4006 29,4318

RUB/UAH 0,3990 0,3996

Нагадаємо, 10 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1600 - 26,1900 грн/долар, євро 29,4195 - 29,4532 грн/євро, російський рубль 0,4010 - 0,4017 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,11 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 травня встановлено на такому рівні: 2611,3216 гривень за 100 доларів (-9,2671 гривень).