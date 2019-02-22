Курс долара знизився на міжбанку

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Міжбанківський курс долара знаходиться нижче рівня 27 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 13:30 22 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 27,02 грн/долар, купівлі до 27,00 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 30,63 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,0200 - 27,0450 грн/долар, євро 30,6622 - 30,6852 грн/євро, російський рубль 0,4122 - 0,4128 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,000 27,0250

EUR/UAH 30,6099 30,6328

RUB/UAH 0,4116 0,4124

Нагадаємо, 21 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0200 - 27,0450 грн/долар, євро 30,6514 - 30,6771 грн/євро, російський рубль 0,4123 - 0,4129 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,00 грн/долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого встановлено на такому рівні: 2700,263 гривень за 100 доларів (-8,4933 гривень).