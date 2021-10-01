Курс долара знизився після дводенного зростання

Національний банк України (НБУ) на 4 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,61 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня встановлено на такому рівні: 26,61 гривень за 1 долар (-0,0075 грн). При цьому курс долара на 1 жовтня становить 26,6175 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 1 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,60 гривень за долар, курс в покупці до 26,58 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 30,82 гривень за євро.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.