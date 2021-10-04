Курс долара знижується другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 5 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,57 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 5 жовтня встановлено на такому рівні: 26,5722 гривень за 1 долар (-0,0378 грн). При цьому курс долара на 4 жовтня становить 26,61 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 4 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,62 гривень за долар, курс в покупці до 26,60 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,87 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.