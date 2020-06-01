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Курс долара знижується третій день поспіль

Новини » Економіка     01.06.2020 - 16:12
Курс долара знижується третій день поспіль
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 червня встановлено на такому рівні: 26,8181 гривень за 1 долар (-0,0504 грн). При цьому курс долара на 1 червня становить 26,8685 гривень за 1 долар.

Курс долара знижується третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара знижується третій день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 1 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,85 гривень за долар, курс купівлі до 26,81 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 29,89 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 1 червня довідковий курс на рівні 26,82 грн/долар, знизивши його порівняно з 29 травня (26,87 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 26,94 гривень за долар. Курс євро виріс на 7 копійок до 29,93 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,71 (26,79 - 29 травня), продажу - 27,02 (26,94 - 29 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,42 (29,40 - 29 травня), продажу - 29,93 (29,86 - 29 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,35 (3,33 - 29 травня), продажу 3,85 (3,83 - 29 травня) грн за 10 рублів.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
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