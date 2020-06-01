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Курс доллара снижается третий день подряд

Новости » Экономика     01.06.2020 - 16:12
Курс доллара снижается третий день подряд
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 июня установлен на таком уровне: 26,8181 гривен за 1 доллар (-0,0504 грн). При этом курс доллара на 1 июня составляет 26,8685 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снижается третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара снижается третий день подряд после достижения уровня 27 гривен 28 мая.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,85 гривен за доллар, курс в покупке до 26,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 29,89 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 1 июня справочный курс на уровне 26,82 грн/доллар, снизив его по сравнению с 29 мая (26,87 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 26,94 гривен за доллар. Курс евро вырос на 7 копеек до 29,93 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,71 (26,79 - 29 мая), продажи - 27,02 (26,94 - 29 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,42 (29,40 - 29 мая), продажи - 29,93 (29,86 - 29 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,35 (3,33 - 29 мая), продажи 3,85 (3,83 - 29 мая) грн за 10 рублей.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
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