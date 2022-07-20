Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 20 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 липня 2022 року, курс долара у продажу впав на 25 копійок до 36,90 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 37,40 гривень за євро, курс злотого не змінився - 7,75 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 20 липня становить 29,998 гривень за євро (+0,3335 гривень).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

Зазначимо, за даними НБУ, падіння курсу євро до долара не зробить істотного впливу на обсяг валютної виручки від українського експорту, оскільки курс зараз грає другорядну роль.

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