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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 18 липня

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 липня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,25 гривень за долар. Курс євро виріс на 15 копійок до 37,50 гривень за євро, курс злотого знизився на 10 копійок до 7,75 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Курси долара і євро фактично зрівнялися, а в деяких банках долар вже коштує дорожче, ніж європейська валюта.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 36,25 грн (36,30 - 15 липня)
  • продаж - 37,25 грн (37,30 - 15 липня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 36,25 грн (36,25 - 15 липня),
  • продаж - 37,50 грн (37,35 - 15 липня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля-7,60 грн (7,60-15 липня),
  • продаж - 7,75 грн (7,85 - 15 липня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 18 липня становить 29,4173 гривень за євро (+0,1419 гривень).

Зазначимо, за даними НБУ, падіння курсу євро до долара не зробить істотного впливу на обсяг валютної виручки від українського експорту, оскільки курс зараз грає другорядну роль.

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Курс долара