Курс долара знижується до основних валют, євро знову вище паритету

Індекс долара, який відстежує курс долара по відношенню до шести основних валют, неухильно ріс протягом останніх двох тижнів і лише трохи не дотягнув до 20-річного піку в 109,29, досягнутого в середині липня.

"Пауелл, швидше за все, зосередиться на короткострокових завданнях і постарається не залишати сумнівів у рішучості ФРС боротися з інфляцією, - відзначає Естер Райхельт, форекс-аналітик Commerzbank. - Якщо він переконливо доб'ється успіху, він зможе підтримати долар, принаймні, в короткостроковій перспективі".

Представники ФРС досі ухильно говорили про потенційний розмір підвищення процентних ставок у своїх виступах на симпозіумі, але стверджували, що вони будуть підвищувати ставки, щоб стримувати інфляцію.

ФРС повинна отримати ще два ключових звіти по інфляції і додаткові дані про зайнятість до запланованого на 20-21 вересня засідання.

У Європі стрімке зростання цін на енергоносії, викликане вторгненням Росії в Україну, затьмарило економічні перспективи і позначилося на євро і фунті стерлінгів, підштовхнувши їх до падіння більш ніж на 10% по відношенню до долара в цьому році.

Фунт стерлінгів не змінився протягом дня на рівні 1,18410 долара після того, як раніше втратив цілих 0,5%, оскільки британські регулюючі органи підтвердили, що рахунки споживачів за електроенергію зростуть на 80%, і попередили про "кризу", що вимагає термінових дій уряду.

Євро додав 0,4% до 1,00120 долара, повернувшись вище паритету по відношенню до долара після того, як більшу частину цього тижня провів нижче психологічно важливого рівня.

Долар додав 0,3% по відношенню до японської ієни, яка востаннє котирувалася на рівні 136,905 ієни за долар.