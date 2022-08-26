Курс долара знижується до основних валют, євро знову вище паритету

Долар знизився по відношенню до інших основних валют у п'ятницю, 26 серпня, напередодні довгоочікуваного виступу голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла. Трейдери шукають підказки про посилення планів центрального банку США По боротьбі з нестримною інфляцією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Індекс долара, який відстежує курс долара по відношенню до шести основних валют, неухильно ріс протягом останніх двох тижнів і лише трохи не дотягнув до 20-річного піку в 109,29, досягнутого в середині липня.
"Пауелл, швидше за все, зосередиться на короткострокових завданнях і постарається не залишати сумнівів у рішучості ФРС боротися з інфляцією, - відзначає Естер Райхельт, форекс-аналітик Commerzbank. - Якщо він переконливо доб'ється успіху, він зможе підтримати долар, принаймні, в короткостроковій перспективі".
Представники ФРС досі ухильно говорили про потенційний розмір підвищення процентних ставок у своїх виступах на симпозіумі, але стверджували, що вони будуть підвищувати ставки, щоб стримувати інфляцію.
ФРС повинна отримати ще два ключових звіти по інфляції і додаткові дані про зайнятість до запланованого на 20-21 вересня засідання.
У Європі стрімке зростання цін на енергоносії, викликане вторгненням Росії в Україну, затьмарило економічні перспективи і позначилося на євро і фунті стерлінгів, підштовхнувши їх до падіння більш ніж на 10% по відношенню до долара в цьому році.
Фунт стерлінгів не змінився протягом дня на рівні 1,18410 долара після того, як раніше втратив цілих 0,5%, оскільки британські регулюючі органи підтвердили, що рахунки споживачів за електроенергію зростуть на 80%, і попередили про "кризу", що вимагає термінових дій уряду.
Євро додав 0,4% до 1,00120 долара, повернувшись вище паритету по відношенню до долара після того, як більшу частину цього тижня провів нижче психологічно важливого рівня.
Долар додав 0,3% по відношенню до японської ієни, яка востаннє котирувалася на рівні 136,905 ієни за долар.
Нагадаємо, курс євро до долара 23 серпня, досяг нового мінімуму за 20 років, опустившись нижче паритету через побоювання, що енергетичний шок буде підтримувати інфляцію на високому рівні і зробить рецесію в Європі майже неминучою.
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