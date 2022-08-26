ua ru
Пт, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Курс долара знижується до основних валют, євро знову вище паритету

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 26 серпня 2022 14:47
Курс долара знижується до основних валют, євро знову вище паритету Фото: Курс долара впав по відношенню до євро нижче паритету (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Долар знизився по відношенню до інших основних валют у п'ятницю, 26 серпня, напередодні довгоочікуваного виступу голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла. Трейдери шукають підказки про посилення планів центрального банку США По боротьбі з нестримною інфляцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Індекс долара, який відстежує курс долара по відношенню до шести основних валют, неухильно ріс протягом останніх двох тижнів і лише трохи не дотягнув до 20-річного піку в 109,29, досягнутого в середині липня.

"Пауелл, швидше за все, зосередиться на короткострокових завданнях і постарається не залишати сумнівів у рішучості ФРС боротися з інфляцією, - відзначає Естер Райхельт, форекс-аналітик Commerzbank. - Якщо він переконливо доб'ється успіху, він зможе підтримати долар, принаймні, в короткостроковій перспективі".

Представники ФРС досі ухильно говорили про потенційний розмір підвищення процентних ставок у своїх виступах на симпозіумі, але стверджували, що вони будуть підвищувати ставки, щоб стримувати інфляцію.

ФРС повинна отримати ще два ключових звіти по інфляції і додаткові дані про зайнятість до запланованого на 20-21 вересня засідання.

У Європі стрімке зростання цін на енергоносії, викликане вторгненням Росії в Україну, затьмарило економічні перспективи і позначилося на євро і фунті стерлінгів, підштовхнувши їх до падіння більш ніж на 10% по відношенню до долара в цьому році.

Фунт стерлінгів не змінився протягом дня на рівні 1,18410 долара після того, як раніше втратив цілих 0,5%, оскільки британські регулюючі органи підтвердили, що рахунки споживачів за електроенергію зростуть на 80%, і попередили про "кризу", що вимагає термінових дій уряду.

Євро додав 0,4% до 1,00120 долара, повернувшись вище паритету по відношенню до долара після того, як більшу частину цього тижня провів нижче психологічно важливого рівня.

Долар додав 0,3% по відношенню до японської ієни, яка востаннє котирувалася на рівні 136,905 ієни за долар.

Нагадаємо, курс євро до долара 23 серпня, досяг нового мінімуму за 20 років, опустившись нижче паритету через побоювання, що енергетичний шок буде підтримувати інфляцію на високому рівні і зробить рецесію в Європі майже неминучою.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати