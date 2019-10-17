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Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    17.10.2019 - 10:40
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 жовтня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 24,76 гривень за долар, курс купівлі до 24,72 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 27,43 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,7200 - 24,7600 грн/долар, євро 27,3607 - 27,4023 грн/євро, російський рубль 0,3848 - 0,3859 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7200

24,7600

EUR/UAH

27,3971

27,4390

RUB/UAH

0,3859

0,3867

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 16 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7400 - 24,7800 грн/долар, євро 27,3377 - 27,3794 грн/євро, російський рубль 0,3847 - 0,3858 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,83 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 жовтня встановлено на такому рівні: 2483,5244 гривень за 100 доларів (+4,9485 гривень).

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,4/24,7 грн.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз курсом гривні до долара на період до 2024 року, поліпшивши його порівняно з липневим прогнозом. Згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара складе в 2019 році 26,75 грн/долар (попередній прогноз - 28,68 грн/долар).

НБУ на 17 жовтня підвищив офіційний курс долара Курс долара трохи знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
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