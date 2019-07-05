Курс долара знижується на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 5 липня 2019 року знизився на 14 копійок до 25,68 грн/долар, курс купівлі до 25,64 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився 30 копійок до 28,81 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,6400 - 25,6800 грн/долар, євро 28,7680 - 28,8129 грн/євро, російський рубль 0,4019 - 0,4030 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,6400 25,6800

EUR/UAH 28,7680 28,8129

RUB/UAH 0,4019 0,4030

Нагадаємо, 4 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,7900 - 25,8200 грн/долар, євро 29,0911 - 29,1146 грн/євро, російський рубль 0,4061 - 0,4067 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,71 грн/долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 липня встановлено на такому рівні: 2571,1361 гривень за 100 доларів (-15,9474 гривень).