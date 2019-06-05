Курс долара знижується на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 9 копійок до 27,06 грн/долар, курс купівлі до 27,03 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 30,47 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,03 - 27,06 грн/долар, євро 30,4465 - 30,4776 грн/євро, російський рубль 0,4149 - 0,4155 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0300 27,0600

EUR/UAH 30,4465 30,4776

RUB/UAH 0,4149 0,4155

Нагадаємо, 4 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1100 - 26,1500 грн/долар, євро 30,5041 - 30,5464 грн/євро, російський рубль 0,4157 - 0,4165 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 червня встановлено на такому рівні: 2720,6934 гривень за 100 доларів (+25,21 гривень).