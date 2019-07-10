Курс долара різко зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 10 липня 2019 року зріс на 24 копійки до 25,91 грн/долар, курс купівлі до 25,87 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 35 копійок до 29,11 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,8700 - 25,9100 грн/долар, євро 29,0778 - 29,1176 грн/євро, російський рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,8700 25,9100

EUR/UAH 29,0778 29,1176

RUB/UAH 0,4081 0,4092

Нагадаємо, 9 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,6300 - 25,6700 грн/долар, євро 28,7184 - 28,7632 грн/євро, російський рубль 0,4016 - 0,4024 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,70 грн/долар, що на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 липня встановлено на такому рівні: 2570,0474 гривень за 100 доларів (+21,1296 гривень).