Курс долара різко виріс: актуальні курси валют в Україні на 11 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 65 копійок до 36,55 гривень за долар. Курс євро виріс на 35 копійок до 37,10 гривень за євро, курс злотого знизився на 20 копійок до 7,80 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля-35,40 грн (35,00-9 липня),

продаж - 36,55 грн (35,90 - 9 липня) за долар. Середній курс євро становить: купівля-35,85 грн (35,55 - 9 липня),

продаж - 37,10 грн (36,75 - 9 липня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля-7,60 грн (7,80 - 9 липня),

продаж - 7,80 грн (8,00 - 9 липня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 11 липня становить 29,701 гривень за євро (-0,1097 гривень).