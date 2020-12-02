Курс долара різко знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 2 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 21 копійку до 28,32 гривень за долар, курс купівлі до 28,30 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 34,21 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3000 - 28,3200 грн/долар, євро 34,1892 - 34,2105 грн/євро, російський рубль 0,3751 - 0,3756 грн/рубль.

Зазначимо, 1 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,5100 - 28,5300 грн/долар, євро 34,1948 - 34,2160 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3769 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,43 гривень за долар. Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 28,4367 гривень за 1 долар (-0,1216 грн). При цьому курс долара на 2 грудня становить: 28,5583 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знизився після безперервного зростання з середини листопада.