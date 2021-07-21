Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 21 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,21 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 32,02 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2100 - 27,2300 грн/долар, євро 31,9989 - 32,0224 грн/євро, російський рубль 0,3649-0,3653 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс після чотириденного падіння. Офіційний курс гривні до долара на 21 липня встановлено на такому рівні: 27,2205 гривень за 1 долар (+0,0073 грн). При цьому курс долара на 20 липня становить 27,2132 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.