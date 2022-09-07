ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НБУ назвав причини дефіциту готівкової валюти в касах банків

Новость на русском →
Україна, Середа 07 вересня 2022 08:45
НБУ назвав причини дефіциту готівкової валюти в касах банків Фото: банки не завезли достатньо валюти з-за кордону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нестача готівкової валюти в касах окремих банків викликана ситуативними логістичними труднощами з її доставкою з-за кордону. Національний банк України проведе інтервенції для підкріплення кас банківських установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться 7 вересня 2022 року, "НБУ проводитиме такі операції, доки це буде необхідно".

"Поточна нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою. НБУ уважно стежить за ситуацією та має достатньо готівкової валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців", - підкреслив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

НБУ також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення відповідних труднощів у майбутньому.

Як повідомляло РБК-Україна, влітку 2022 року в Україні зріс попит на готівкову валюту. Попри те, що поставки доларів і євро з-за кордону, різко виросли, проблема загострюється логістичними труднощами доставки по відділеннях в регіони.

Востаннє НБУ проводив інтервенції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою навесні 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО