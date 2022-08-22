Курс долара зростає: скільки коштує валюта 22 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 серпня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 20 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 40,90 гривень за євро, курс злотого знизився на 15 копійок до 8,70 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 39,70 грн (39,50 - 19 серпня)

продаж - 40,75 грн (40,35 - 19 серпня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 39,80 грн (39,90 - 19 серпня),

продаж - 40,90 грн (41,05 - 19 серпня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 8,25 грн (8,35 - 19 серпня),

продаж - 8,70 грн (8,80 - 19 серпня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 22 серпня становить 36,7441 гривень за євро (-0,4736 гривень).