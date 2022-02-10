RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 10 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,91 гривень за долар, курс в покупці до 27,89 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 31,83 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,8900 - 27,9100 грн/долар, євро 31,8169 - 31,8397 грн/євро, російський рубль 0,3737 - 0,3743 грн/рубль.

Нагадаємо, 9 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,9250 - 27,9450 грн/долар, євро 31,9154 - 31,9355 грн/євро, російський рубль 0,3732 - 0,3738 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 гривень за долар. Курс знизився на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євроКурс рубля