Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 8 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 2 копійки до 27,94 гривень за долар, курс в покупці до 27,92 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 31,84 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,9200 - 27,9400 грн/долар, євро 31,8232 - 31,8460 грн/євро, російський рубль 0,3706 - 0,3710 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,99 гривень за долар. Курс знизився на 15 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.