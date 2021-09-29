Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 29 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,56 гривень за долар, курс в покупці до 26,54 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,01 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,5400 - 26,5600 грн/долар, євро 30,9881 - 31,0114 грн/євро, російський рубль 0,3646 - 0,3651 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,56 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.