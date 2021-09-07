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Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Автор: Юлія Бойко

Курс долара на міжбанку у продажу 7 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,72 гривень за долар, курс в покупці до 26,70 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 31,67 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,7000 - 26,7200 грн/долар, євро 31,6555 - 31,6792 грн/євро, російський рубль 0,3644-0,3648 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 6 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,7650 - 26,7850 грн/долар, євро 31,7620 - 31,7857 грн/євро, російський рубль 0,3666 - 0,3670 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара падає третій день поспіль. Національний банк України (НБУ) на 8 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,73 гривень за долар. Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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