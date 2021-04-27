Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 27 квітня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,77 гривень за долар, курс в покупці до 27,75 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 7 копійок до 33,51 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,7500 - 27,7700 грн/долар, євро 33,74859 - 33,5100 грн/євро, російський рубль 0,3698-0,3703 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,85 гривень за долар. Курс знизився на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 квітня встановлено на такому рівні: 27,8558 гривень за 1 долар (-0,0456 грн). При цьому курс долара на 26 квітня становить: 27,9014 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після того, як він піднявся до максимуму з початку лютого.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.