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НБУ знизив офіційний курс долара

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 16:39
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав ще на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 17 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,34 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 серпня встановлено на такому рівні: 27,3474 гривень за 1 долар (-0,0609 грн). При цьому курс долара на 14 серпня становить 27,4083 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 14 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,33 гривень за долар, курс купівлі до 27,31 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 20 копійок до 32,25 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 14 серпня довідковий курс на рівні 27,34 грн/долар, знизивши його порівняно з 13 серпня (27,42 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 27,52 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 32,45 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,26 (27,37 - 13 серпня), продажу - 27,52 (27,62 - 13 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,98 (32,07 - 13 серпня), продажу - 32,45 (32,55 - 13 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,44 - 13 серпня), продажу 3,83 (3,83 - 13 серпня) грн за 10 рублів.

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