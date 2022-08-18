Курс долара продовжив зростання: скільки коштує валюта в Україні 18 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 серпня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 15 копійок до 40,35 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,00 гривень за євро, курс злотого виріс на 10 копійок до 8,80 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 39,50 грн (39,30 - 17 серпня)

продаж - 40,35 грн (40,20 - 17 серпня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 39,90 грн (39,70 - 17 серпня),

продаж - 41,00 грн (40,95 - 17 серпня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 8,35 грн (8,10 - 17 серпня),

продаж - 8,80 грн (8,70 - 17 серпня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 18 серпня становить 37,1738 гривень за євро (+0,1408 гривень).