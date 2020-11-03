Курс долара продовжив зростання на відкритті міжбанку

На відкритті міжбанку 3 листопада 2020 року курс долара в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на три копійки - до 28,65 гривень, в купівлі - до 28,64 гривень. Курс євро в продажу піднявся на 19 копійок - до 33,48 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні 28,6400 - 28,6550 грн/долар, євро 33,4687 - 33,4862 грн/євро, російський рубль 0,3593 - 0,3596 грн/рубль.

Фото: ситуація на міжбанку

Відзначимо, 2 листопада торги закрилися в діапазоні 28,6100 - 28,6250 грн/долар, євро 33,2791 - 33,2937 грн/євро, російський рубль 0,3552 - 0,3557 грн/рубль.

Курс НБУ

На сьогодні Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс на позначці 28,58 гривень за долар. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 листопада становить 28,5827 гривень за 1 долар (+0,0132 грн). При цьому курс на 2 листопада становив 28,4507 гривень за 1 долар. Курс наближається до чергового рекордного значення - 28,87 гривень, яке було зафіксовано 23 січня 2018 року

Прогноз на перший тиждень листопада

Як розповів РБК-Україна старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович, в перший тиждень листопада очікується помірне зростання курсу долара. В тому числі через те, що на українську гривню тиснуть останні рішення Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства.

Очікується, що цього тижня курс перетне позначку 28,5 гривень за долар і до кінця місяця буде коливатися в діапазоні 28,5-29 гривень за долар.