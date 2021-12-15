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Долар подорожчав після тижневого падіння: курс на 15 грудня

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Київ, Середа 15 грудня 2021 06:15
Долар подорожчав після тижневого падіння: курс на 15 грудня Фото: курс долара знову біля позначки 27 гривень (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Національний банк України (НБУ) на 15 грудня 2021 року підвищив офіційний курс до 26,99 гривень за долар. Це на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 грудня встановлено на такому рівні: 26,9985 гривень за 1 долар (+0,1139 грн). При цьому курс долара на 14 грудня становить: 26,8846 гривень за 1 долар.

Долар подорожчав після тижневого падіння: курс на 15 грудняДолар подорожчав після тижневого падіння: курс на 15 грудня

Фото: курси валют на 15 грудня

Таким чином, курс долара перейшов до зростання після зниження протягом тижня.

Фото: динаміка курсу долара

Міжбанк

Напередодні міжбанк відкрився зниженням курсу долара у продажу до позначки 26,95 гривень. Але протягом дня американська валюта перейшла до зростання і завершила торги на позначці 27,08 гривень.

Прогноз

Як розповіли опитані РБК-Україна банкіри, курс долара у 2022 році буде перебувати в коридорі 26-28 гривень. При цьому на його поведінку може вплинути кілька факторів, а повторна загроза ескалації конфлікту між Росією і Україною може знову розбалансувати ситуацію.

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