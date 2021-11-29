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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 29 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 13 копійок до 27,27 гривень за долар, курс в покупці до 27,25 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 30,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2500 - 27,2700 грн/долар, євро 30,6835 - 30,7060 грн/євро, російський рубль 0,3663-0,3667 грн/рубль.

Нагадаємо, 26 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1200 - 27,1400 грн/долар, євро 30,6266 - 30,6492 грн/євро, російський рубль 0,3597 - 0,3602 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара оновив п'ятимісячний максимум. Національний банк України (НБУ) на 30 Листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар. Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

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